Збірні України та Північної Македонії обрали кольори, в яких зіграють у сьогоднішньому матчі кваліфікації до Євро-2024.

Збірна України зіграє в синьому комплекті форми, тоді як Північна Македонія вийде на поле у білих кольорах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер "синьо-жовтих" захищатиме ворота у червоному екіпіруванні, а воротар македонців – у зеленій формі.

До слова, матч Україна – Північна Македонія відбудеться вже сьогодні, 14 жовтня, початок о 16:00. Наразі обидві команди мають по 7 очок.

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