Известный статистический портал InStat подвел итоги товарищеского матча между Украиной и Северной Ирландией.

Лучшим игроком спарринга против Северной Ирландии стал Александр Караваев, который набрал 343 балла по индексу InStat.

Украина – Северная Ирландия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Интересно, что более 300 пунктов удалось набрать лишь Николаю Матвиенко. Худший же показатель у Артема Беседина, который появился на поле во втором тайме – 198 баллов.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Украина – Северная Ирландия: 9 игроков основы определились – сенсационный джокер Шевченко и новый лидер сборной