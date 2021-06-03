Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Ирландия на "Футбол 24", стартовал в 21:00. За последние 10 игр команда Шевченко добыла только одну победу, а проиграла 5 раз. Отчетная контрольная игра проходит на стадионе Днепр-Арена. Андрей Шевченко не мог рассчитывать на Александра Зинченко и Виктора Цыганкова. Первый еще не прибыл в расположение команды, а второй травмировался.

На 10-й минуте Зубков открыл счет. Полузащитник Ференцвароша классным ударом головой замкнул подачу Караваева. Дебютный гол Александра за национальную сборную!

Украина – Северная Ирландия – видео гола Зубкова