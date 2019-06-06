Украина – Сербия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов накануне поединка 3-го тура отбора на Евро-2020 против национальной команды Сербии, который состоится в пятницу, 7 июня, на Арене Львов.

"В первую очередь хочу поздравить журналистов с праздником и поблагодарить львовян за прием. Относительно состава будем определяться завтра. Все ребята готовы и чувствуют себя хорошо. Примерно я, конечно, знаю состав, но окончательно определимся уже завтра, тем более, что у нас еще сегодня будет тренировка.

Мы понимаем важность этой игры и с уважением относимся к Сербии. Это добротная команда, поэтому нас ждет тяжелая игра. Надеемся на хорошую поддержку, как это всегда есть во Львове, и надеемся продемонстрировать хорошую игру.

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Миколенко? Он играл последний матч за Динамо, тренировался, все в порядке. Травма у него была раньше, сейчас он готов помочь команде. По Лунину – увидите завтра. У нас высокая конкуренция.

Йович? Очень приятно, что он назвал меня своим кумиром. Это очень хороший футболист и я желаю ему успехов. Правда, не в завтрашнем матче с нами. Реал – один из лучших клубов, это для него шаг вперед.

Сербия – хорошая команда, но она все еще строится. Кроме того, у них немало возрастных игроков. У команды есть перспективы, поскольку немало футболистов представляют хорошие клубы. Каждая сборная демонстрирует хороший футбол, ведь уровень футбола в Европе вырос. У Сербии есть фактурные игроки, это может сыграть важную роль. Поэтому важно сыграть хорошо на втором этаже. Конечно, мы это учитывали при подготовке к поединку.

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Эта команда сильна не так индивидуально, как коллективно. Однако выделю Тадича, Митровича и Коларова – они существенно влияют на команду. Новый газон на стадионе? Мы знаем, что его заменили, но еще не тренировались. Думаю, поле будет в хорошем состоянии. Очень надеюсь на это", – рассказал Шевченко.

Напомним, поединок Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов. Начало матча – в 21:45. После 2-х туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 4 очка. У Сербии 1 пункт, правда, балканцы сыграли только один поединок.