Украина – Сербия: предматчевая пресс-конференция Младена Крстаича

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич ответил на вопросы журналистов накануне поединка 3-го тура квалификации к Евро-2020 против сборной Украины.

"От матча против Украины ожидаю тяжелой игры. Наши соперники хорошо стартовали в отборе и являются сильной командой. Но и мы уверены в своих силах. Мои игроки в хорошей форме, а в команде хорошая атмосфера.

По тактике, то определенные новшества есть. Мы проанализировали действия соперника и готовы к игре, но существенных изменений в составе не будет. Надеемся на положительный результат.

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Кто выйдет в старте – Йович или Митрович? Я еще не решил. Они оба – очень сильные игроки, поэтому у меня есть выбор. В целом, по составу у меня большой дилеммы нет, я практически определился со стартовой одиннадцаткой.

Отсутствие Мораеса в сборной Украины? Он – качественный форвард, но команда Шевченко и без него может показать хорошую игру, поскольку не зависит от этого нападающего. Они играют дома, но и мы получим свои шансы, если максимально сосредоточимся на игре.

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Кого выделю из Украины? Я уважаю абсолютно всех игроков соперника и считаю некорректным кого-то выделять.

Не знаю, сколько наших фанатов будет на матче. Вероятно, их будет не так много. Мы слышали, что этот матч имеет повышенную категорию риска, но мы видим гостеприимство украинцев на каждом шагу. В этом плане все просто замечательно", – рассказал Крстаич.