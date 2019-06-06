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"Это не решающий поединок", – голкипер сборной Сербии о матче с Украиной

18:14 32 Читати українською
"Это не решающий поединок", – голкипер сборной Сербии о матче с Украиной
Марко Дмитрович / fss.rs

Вратарь сборной Сербии Марко Дмитрович поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 против сборной Украины.

 

"Ожидаю хорошей игры. Украина играет дома и, конечно, будет иметь невероятную поддержку, но я настроен положительно.

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Это не решающий поединок, но он может приблизить одну из команд к выходу на Евро. Нас прекрасно приняли, дали хорошие условия для тренировок и отдыха.

Атмосфера? Мы играли и не при такой атмосфере. Думаю, все будет хорошо", – рассказал Дмитрович на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Украина будет принимать сборную Сербии завтра, 7 июня, на Арене Львов. Начало игры в 21:45.

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Источник: Футбол 24
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Сербия Сербия Евро-2020 Марко Дмитрович Марко Дмитрович Украина - Сербия
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