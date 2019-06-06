Україна – Сербія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів напередодні поєдинку 3-го туру відбору на Євро-2020 проти національної команди Сербії, який відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на Арені Львів.

"В першу чергу хочу привітати журналістів зі святом та подякувати львів’янам за прийом. Щодо складу будемо визначатись завтра. Всі хлопці готові та почуваються добре. Приблизно я, звісно, знаю склад, але остаточно визначимось вже завтра, тим більше, що у нас ще сьогодні буде тренування.

Ми розуміємо важливість цієї гри та з повагою ставимося до Сербії. Це добротна команда, а тому на нас очікує важка гра. Сподіваємось на хорошу підтримку, як це завжди є у Львові, та сподіваємось продемонструвати хорошу гру.

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Миколенко? Він грав останній матч за Динамо, тренувався, все в порядку. Травма у нього була раніше, зараз він готовий допомогти команді. Щодо Луніна – побачите завтра. У нас висока конкуренція.

Йовіч? Дуже приємно, що він назвав мене своїм кумиром. Це дуже хороший футболіст і я бажаю йому успіхів. Щоправда, не у завтрашньому матчі з нами. Реал – один з найкращих клубів, це для нього крок уперед.

Сербія – хороша команда, але вона все ще будується. Крім того, у них чимало вікових гравців. У команди є перспективи, оскільки чимало футболістів представляють хороші клуби. Кожна збірна демонструє хороший футбол, адже рівень футболу у Європі виріс. У Сербії є фактурні гравці, це може відіграти важливу роль. Тому важливо зіграти добре на другому поверсі. Звісно, ми це враховували при підготовці до поєдинку.

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Ця команда сильна не так індивідуально, як колективно. Проте виділю Тадіча, Мітровіча та Коларова – вони суттєво впливають на команду. Новий газон на стадіоні? Ми знаємо, що його замінили, але ще не тренувались. Думаю, поле буде у хорошому стані. Дуже сподіваюсь на це", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів. Початок матчу – о 21:45. Після 2-х турів "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 4 очки. У Сербії 1 пункт, щоправда, балканці зіграли лише один поєдинок.