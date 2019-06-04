Украина – Сербия: Милинкович-Савич пропустит матч

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не поможет своей команде в матче отбора на Евро-2020 против Украины.

Сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины. Хавбек Лацио Сергей Милинкович-Савич, за которыми охотятся многие топ-клубы, не сможет принять участие в поединке из-за травмы.

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Об этом сообщил наставник сербов Младен Крстаич на пресс-конференции.

"Мы не сможем рассчитывать на Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. К сожалению, травмы – это неотъемлемая часть футбола, поэтому мы должны сохранять оптимизм. К счастью, все остальные игроки здоровы и готовятся к поединку", – цитирует Крстаича официальный сайт Сербского футбольного союза.

Напомним, матч Украина – Сербия пройдет на Арене Львов 7 июня. После 2 туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 4 очка. У сербов – 1 очко, правда, только один сыгранный матч.

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