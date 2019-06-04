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Україна – Сербія: Мілінковіч-Савіч пропустить матч

10:26 1053 Читать на русском
Україна – Сербія: Мілінковіч-Савіч пропустить матч
Україна – Сербія: Мілінковіч-Савіч пропустить матч

Півзахисник збірної Сербії Сергєй Мілінковіч-Савіч не допоможе своїй команді в матчі відбору на Євро-2020 проти України.

 

Збірна Сербії зазнала вагомої кадрової втрати на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти команди України. Хавбек Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч, за якими полюють чимало топ-клубів, не зможе взяти участі у поєдинку через травму.

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Про це повідомив наставник сербів Младен Крстаїч на прес-конференції.

"Ми не зможемо розраховувати на Мілінковіча-Савіча в матчі з Україною через травму. На жаль, травми – це невід'ємна частина футболу, тому ми повинні зберігати оптимізм. На щастя, всі інші гравці здорові та готуються до поєдинку", – цитує Крстаїча офіційний сайт Сербського футбольного союзу.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія пройде на Арені Львів 7 червня. Після 2 турів "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 4 очки. У сербів – 1 очко, щоправда, лише один зіграний матч.

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