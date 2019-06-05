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Украина – Сербия: матч квалификации Евро-2020 будет судить Матеу Лаос

10:20 96 Читати українською
Украина – Сербия: матч квалификации Евро-2020 будет судить Матеу Лаос
Матеу Лаос / Marca

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче отбора Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

 

УЕФА назвал бригаду арбитров на матч отбора к Евро-2020, передает официальный сайт организации.

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Матч квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии будет судить испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты главного арбитра – Пау Дэвис и Роберто дель Паломар. Четвертый судья – Хосе Монтеро.

Матч квалификации Евро-2020 Украина – Сербия состоится 7 июня, начало – в 21:45.

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Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Украина Украина Арбитры Антонио Матеу Лаос Матеу Лаос
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