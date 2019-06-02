"Лунин вернется после 1/8 ЧМ-2019": Шевченко – о подготовке к Сербии и Люксембургу, финале ЛЧ и кадровых вопросах

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел открытую пресс-конференцию на ОСК Металлист, во время которой рассказал о подготовке национальной команды к матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.

"Сборная Украины U-20 удачно сыграла групповой этап на ЧМ-2019, поэтому оставить Лунина в команде – мое решение. Ему нужна игровая практика, а также важно, чтобы молодежка хорошо сыграла. Сразу же после 1/8 финала он вернется к нам. Это максимум, что мы могли сделать.

У Марлоса есть определенная программа. Посмотрим 3-4 дня, как он будет ее проходить и до 7-го числа определимся о его готовности.

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Люксембург? Мы знали, что это хорошая команда. Они не являются грандом, но на протяжении шести лет является тяжелым оппонентом для любого соперника. У них есть несколько неплохих футболистов. Мы почувствовали это на себе. Недооценки Люксембурга не было, иначе мы бы не выиграли. Ребята верили до последней секунды, что исправят ситуацию. Все понимают, что игроки устали после конца сезона, но настроение игроков хорошее. Все мотивированы.

Что касается сборной Сербии, то у них очень хорошая команда, много игроков играют в сильных чемпионатах. Изучили их хорошо. Будем готовиться к ним на тренировках. Если выполним свой план на игру, то будем ждать только положительного результата.

Панькив? Он попал в сборную впервые. Сложилось впечатление, что он с нами был все время. Хороший и положительный парень. Он провел великолепный сезон и заслужил вызов.

Впечатления от финала Лиги чемпионов? Он получился очень хорошим. Познавательным для любого тренера и игрока. Не ожидал такого быстрого развития событий. Пенальти сыграл большую роль. Тоттенхэм не воспользовался своими шансами, а Ливерпуль подготовился к матчу и довел его до победы. Очень четко придерживалась структура игра, была очень хорошая игра в обороне. Это первый финал, в котором не было ни одной желтой карточки. Тенденция заставляет игроков не фолить и играть чисто. Нужно занимать правильную позицию и читать игру", – цитирует Шевченко Динамомания.

Напомним, Украина примет Сербию и Люксембург на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно. После 2 туров команда Шевченко лидирует в группе B, набрав 4 очка.

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