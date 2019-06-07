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Україна – Сербія: вболівальники господарів вивісили плакат "Ні натуралізації"

22:13 478 Читать на русском
Україна – Сербія: вболівальники господарів вивісили плакат "Ні натуралізації"
Марлос / УАФ

Вболівальники збірної України не раді натуралізації у національній команді.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

На поєдинку третього туру кваліфікації до Євро-2020 між Україною та Сербією вболівальники господарів розтягли плакат з текстом "Ні натуралізації".

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Нагадаємо, наразі у таборі збірної України перебуває вінгер Шахтаря Марлос, через травму пропускає матч нападник "гірників" Жуніор Мораєс, які є бразильцями за національністю.

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До слова, станом на 28-у хвилину поєдинку між Україною та Сербією рахунок на користь "жовто-синіх" 2:0, дублем відзначився Віктор Циганков.

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Теги
Євро-2020 Україна - Сербія Україна Україна Натуралізація легіонерів для збірної України
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