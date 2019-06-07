Україна – Сербія: вболівальники господарів вивісили плакат "Ні натуралізації"

Вболівальники збірної України не раді натуралізації у національній команді.

На поєдинку третього туру кваліфікації до Євро-2020 між Україною та Сербією вболівальники господарів розтягли плакат з текстом "Ні натуралізації".

Україна – Сербія: вболівальники "жовто-синіх" разом із хорватськими фанатами пройшли маршем у центрі Львова

Нагадаємо, наразі у таборі збірної України перебуває вінгер Шахтаря Марлос, через травму пропускає матч нападник "гірників" Жуніор Мораєс, які є бразильцями за національністю.

Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

До слова, станом на 28-у хвилину поєдинку між Україною та Сербією рахунок на користь "жовто-синіх" 2:0, дублем відзначився Віктор Циганков.