Украина – Португалия: Сантуш огласил перечень игроков на матч отбора Евро-2020 – Роналду в списке

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил список игроков на матчи отбора Евро-2020 против Люксембурга и Украины.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала список игроков сборной Португалии на матчи против Люксембурга и Украины.

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Вратари: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олимпиакос), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон).

Защитники: Рикарду Перейра (Лестер), Нелсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лилль), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Бенфика), Рубен Семеду (Олимпиакос), Рафаэл Геррейро (Боруссия Д), Марио Руй (Наполи).

Полузащитники: Данило Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоао Моутинью (оба – Вулверхэмптон), Уильям Карвалью (Бетис), Бруно Фернандес (Спортинг), Жоау Мариу (Локомотив), Пицци (Бенфика).

Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш (Валенсия), Рафа Силва (Бенфика), Андре Силва (Айнтрахт), Криштиану Роналду (Ювентус), Жоау Фелиш (Атлетико).

Напомним, матч Украина – Португалия пройдет на НСК Олимпийский 14 октября, начало в 21:45. С Люксембургом действующие чемпионы Европы сыграют 11 октября.

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