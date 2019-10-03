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Україна – Португалія: Сантуш оголосив перелік гравців на матч відбору Євро-2020 – Роналду у списку

15:59 1425 Читать на русском
Україна – Португалія: Сантуш оголосив перелік гравців на матч відбору Євро-2020 – Роналду у списку
Кріштіану Роналду / УЄФА

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оголосив список гравців на матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу та України.

 

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список гравців збірної Португалії на матчі проти Люксембургу та України.

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Воротарі: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олімпіакос), Руй Патрісіу (Вулверхемптон).

Захисники: Рікарду Перейра (Лестер), Нелсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Рубен Семеду (Олімпіакос), Рафаел Геррейро (Борусія Д), Маріо Руй (Наполі).

Півзахисники: Данілу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоао Моутінью (обидва — Вулверхемптон), Вільям Карвалью (Бетіс), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоау Маріу (Локомотив), Піцці (Бенфіка).

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Рафа Сілва (Бенфіка), Андре Сілва (Айнтрахт), Кріштіану Роналду (Ювентус), Жоау Феліш (Атлетіко).

Нагадаємо, матч Україна – Португалія пройде на НСК Олімпійський 14 жовтня, початок о 21:45. З Люксембургом чинні чемпіони Європи зіграють 11 жовтня.

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