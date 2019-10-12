Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победу

Сборная Украины обыграла Литву со счетом 2:0 в седьмом туре квалификации на Евро-2020. "Футбол 24" оценивает работу футболистов и тренерского штаба в этом матче. Максимальный балл – 10. Учитываем уровень соперника, который в официальных матчах не побеждает 3 года.

Голкипер

Андрей Пятов – 6

Имел совсем мало работы. Литва считанные разы доставляла мяч в нашу штрафную площадь, а в створ ворот Пятова полетел только один удар. Андрей с ним справился без проблем. Первый пас от голкипера защитникам обычно был точным.

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Защитники

Сергей Болбат – 6

Активно помогал впереди, визуально 70% времени провел на чужой половине. Сборная Украины на правом фланге больше комбинировала, а Болбат пытался подыгрывать Зинченко и Ярмоленко – преимущественно подготовительными передачами поперек и назад. Регулярно примерял роль "ложного" фулбека, располагаясь в полуфланге. Не хватало взаимопонимания с партнерами и скорости принятия решений. Фактически каждое возвращение на свою половину завершалось подбором – в итоге у Сергея таких 10.

Сергей Кривцов – 6

Надежно сыграл в обороне: совершил 4 перехвата, в отдельных эпизодах подчистил за партнерами. Выдал лучшую точность передач (95%), но это объясняется тем, что Сергей совсем не рисковал. Чистенькая игра, однако полноценно себя проявить Кривцов шансов не получил. На угловом у чужих ворот вытянул на себя двух литовцев, чем освободил от опеки Степаненко – Тарас попал в штангу.

Николай Матвиенко – 5

Николай большую часть времени также оборонялся контролем мяча. В основном стерильным – Литва сидела глубоко, поэтому классный первый пас Матвиенко для разбивания прессинга не понадобился. В условиях примитивной атаки Литвы умудрился "наварить" в собственных владениях, когда затянул с передачей и не сумел нормально вынести мяч из штрафной.

Эдуард Соболь – 7

Несколько неожиданно появился в старте и сполна использовал свой шанс от тренерского штаба. Прекрасно подключался в атаку: 3 передачи под удар, 3 успешных попытки дриблинга, роскошные шансы для Мораеса и Зинченко. Закрыл собой весь левый фланг, пока Марлос первые полчаса носился по всему полю. После выхода Коноплянки нашел общий язык и с ним. Против Эдуарда играл самый острый футболист соперников Новиковас, но фулбек Брюгге справился почти со всеми трудностями при обороне, выполнив 5 удачных подкатов и выиграв 14 из 19 единоборств. В конце встречи Соболь подпортил впечатление – дважды опрометчиво сыграл на перехвате и "привез" единственный удар по нашим воротам.

Полузащитники

Тарас Степаненко – 6

Традиционно был в тени. Литва совсем не думала об атаке, поэтому роль Тараса в игре сборной не бросалась в глаза. И даже замена Степаненко на Сидорчука никак не повлияла на ход матча. Интересно было, как хавбек Шахтера при позиционных атаках Украины располагался выше других центрхавов для мгновенного начала отбора, когда балты получали мяч. Гости только в 16% выбегали в наступление через центр – это заслуга трех полузащитников. Прогресс Тараса в работе с мячом, заметный на клубном уровне, вчера не проявился.

Александр Зинченко – 6

Удержал хороший уровень игры, был одним из моторов "сине-желтой" машины, несколько раз грамотно менял вектор атак точными диагоналями, но действовал примитивнее, чем обычно. Вчера Зинченко не выделялся на фоне партнеров, не думал на порядок быстрее и выглядел скорее как в Манчестер Сити, чем в сборной Украины. Остро врывался в чужую штрафную, однако упустил феерический шанс довести счет до разгромного. Такая оценка за установленную самим Александром планку – ждали от него большего против закрытой Литвы.

Руслан Малиновский – 9

Герой матча, с большим отрывом лучший игрок на поле. Благодаря индивидуальным навыкам на технике, скорости и ощущении момента создал первый гол, а затем хорошим ударом со штрафного в дальнюю "девятку" оформил дубль. Кроме этого, отвечал за контроль мяча (наиболее вовлеченный в игру футболист – более 100 пасов) и передачи из глубины за спину литовской обороне в штрафную. В то же время отлично отработал без мяча: 7 отборов, 14 подборов, 76% выигранных дуэлей – лучший в матче по этим показателям.

Вингеры

Андрей Ярмоленко – 6

Второй раз подряд не выглядел полноценным элементом сборной Украины против Литвы. Андрей из-за травмы на год выпал из прогрессирующей команды Шевченко, поэтому ему трудно сейчас найти с партнерами игровые связи, понимать их с полуслова. Отдал многовато неточных передач, передерживал мяч и не мог показать свой дриблинг. Ярмоленко сейчас демонстрирует отличный футбол в составе Вест Хэма, но там он использует свободные зоны, а не ковыряет соперника, который всем составом сидит у ворот. Если оценивать Ярмолу отдельно от команды – было нормально. Мог создать фирменный шедевр ударом в дальний угол (перекладина) и заработал результативный стандарт.

Марлос – 7

Именно его перемещения по всему фронту атаки позволили "возить" гостей на старте встречи. Помогал с продвижением мяча, перегружал необходимые зоны, поддерживал справа Ярмоленко, держал контакт с Соболем. Марлос создал две голевые возможности: идеально подал с углового на одинокого Степаненко и откинул пяткой под удар Зинченко. А ключевое полезное действие натурализованного бразильца – агрессивный прессинг на 29-й минуте, когда он заставил Климавичюса панически выбить в аут и начать нашу первую результативную атаку. Потерял в эффективности, когда Украина сбавила обороты.

Форвард

Жуниор Мораес – 6

Оправдал свое появление в старте процентов на 60, хотя и не был достаточно вовлечен в комбинационную игру. В решающем эпизоде выступил образцово – отдал тонкий ассист пятой Малиновскому. Однако при атаках часто располагался не в том месте, порой дублировал движение партнеров и не атаковал ближнюю штангу. Немало передач в штрафную в расчете на Мораеса не нашли адресата.

Усиление со скамейки запасных

Евгений Коноплянка – 6

Вышел на 59-й минуте очень заряженным на игру. Своим появлением со скамейки запасных Коноплянка разнообразил атаку Украины. Исполнил ряд неплохих переводов на противоположный фланг, а один из таких поддержал своим забеганием и прострелом на Цыганкова. Евгений в конце встречи проскочил нескольких оппонентов и вырвался на ударную позицию, но упустил шанс отличиться ужасным ударом левой.

Виктор Цыганков – 5

Появился на поле на 65-й минуте, сразу после Коноплянки, однако был менее заметным. Неуклюже пробил по воротам после неудобной передачи Коно, откинул под сложный удар Зинченко – этими моментами трудно было распорядиться лучше. Впрочем, от Цыганкова хочется больше смелых решений в сборной.

Сергей Сидорчук – без оценки

Заменил Степаненко на последние 20 минут и картину не испортил. Сидорчук сыграл очень осторожно, без риска и инициативы. Может ли он поспорить за место в основе, этот матч ответа не дал.

Тренер

Андрей Шевченко – 6

Решение главного тренера по составу в большинстве себя оправдали. Соболь отлично закрыл левый фланг, Мораес отдал самый главный и самый красивый пас в матче, Марлос в роли свободного художника подарил яркий старт встречи. Главная претензия к Андрею Шевченко в том, что он сказал своим футболистам включить энергосберегающий режим слишком рано – при "скользком" счете 1:0. Не решены и глобальные проблемы со статикой отдельных исполнителей при позиционных атаках, плотную оборону прорывали благодаря индивидуальному мастерству. Желание ранними заменами поберечь Марлоса, Ярмоленко и Степаненко на Португалию понятно – сейчас очень важно увидеть уровень нашей сборной на фоне топ-оппонента, когда вопрос выхода на чемпионат Европы фактически решен.

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