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Украина – Португалия: "селесао" прибыли в Киев

12 октября 23:33 54 Читати українською
Украина – Португалия: "селесао" прибыли в Киев
Игроки сборной Португалии / соцсети

Сборная Португалии прилетела в Киев и продолжает подготовку к матчу квалификации к Евро-2020.

 

Сборная Португалии прибыла в Киев вечером 12 октября, сообщает Sportarena.

Украина – Португалия: "желто-синие" прибыли в Киев на матч отбора к Евро-2020

По прилету "селесао" отправились в гостиницу "Хилтон", который на несколько дней станет резиденцией чемпионов Европы. Отметим, что завтра состоится традиционная предматчевая пресс-конференция Сантуша в 16:30, а через час сборная Португалии испытает поле главной арены страны.

Напомним, сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0) и встретится с Украиной 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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