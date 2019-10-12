Украина – Португалия: "селесао" прибыли в Киев

Сборная Португалии прилетела в Киев и продолжает подготовку к матчу квалификации к Евро-2020.

Сборная Португалии прибыла в Киев вечером 12 октября, сообщает Sportarena.

Украина – Португалия: "желто-синие" прибыли в Киев на матч отбора к Евро-2020

По прилету "селесао" отправились в гостиницу "Хилтон", который на несколько дней станет резиденцией чемпионов Европы. Отметим, что завтра состоится традиционная предматчевая пресс-конференция Сантуша в 16:30, а через час сборная Португалии испытает поле главной арены страны.

Напомним, сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0) и встретится с Украиной 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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