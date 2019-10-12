Україна – Португалія: "селесао" прибули до Києва

Збірна Португалії прилетіла до Києва та продовжує підготовку до матчу кваліфікації до Євро-2020.

Збірна Португалії прибула до Києва ввечері 12 жовтня, повідомляє Sportarena.

Україна – Португалія: "жовто-сині" прибули до Києва на матч відбору до Євро-2020

По прильоту "селесао" вирушили до готелю "Хілтон", який на кілька днів стане резиденцією чемпіонів Європи. Відзначимо, що завтра відбудеться традиційна передматчева прес-конференція Сантуша о 16:30, а через годину збірна Португалії випробує поле головної арени країни.

Нагадаємо, збірна Португалії розгромила Люксембург (3:0) і зустрінеться з Україною 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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