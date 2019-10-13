Пепе назвал сильные стороны сборной Украины перед очным поединком в отборе на Евро-2020

Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от матча против сборной Украины в 8-м туре отбора к Евро-2020.

"Мы настраиваемся на победу в этой игре. Несмотря на то, что сборная Украины успешно идет по дистанции отбора, мы будем играть на победу. Настраиваемся только на это. Завтра все сделаем для того, чтобы добиться положительного результата.

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Сборная Украины – сильная команда, которая отлично использует пространство между линиями, хорошо играет на втором этаже при стандартах и ​​вообще в воздушных дуэлях. Но мы будем использовать свои козыри.

Мы представляем страну трудящихся. Португальцы привыкли усиленно трудиться, чтобы достигать какого-то результата. Мы четыре года работаем с этим тренером, привыкли к его требованиям, привыкли побеждать.

Сейчас ситуация такова, что уровень сборных очень выровнялся. Для получения результата нужно работать ежедневно, даже если в твоем распоряжении есть ряд высококлассных исполнителей", – сказал Пепе.

Напомним, очная встреча сборных Украины и Португалии состоится завтра на НСК Олимпийский, начало – в 21:45.

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