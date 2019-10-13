Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии пообщался с журналистами перед матчем с Украиной в рамках восьмого тура квалификации на Евро-2020.

"Завтра встретятся две высокотехничные сборные с качественными футболистами. Нужно отметить работу главного тренера Украины Андрея Шевченко, а также тот факт, что в них играют много футболистов донецкого Шахтера, которые прекрасно себя зарекомендовали. Болельщики увидят поединок равных соперников одинакового уровня.

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Устроит ли нас ничья с Украиной? Говорить о ничьей неуместно. Обе команды постараются выиграть и решить таким образом свои турнирные задачи. Матч будет очень напряженным, это однозначно.

Задача сборной Португалии – победить в Киеве. Уже после этого будем смотреть на турнирную ситуацию. Не стоит забывать о Сербии, которая еще имеет реальные шансы квалифицироваться на турнир. Еще достаточно матчей, поэтому не стоит их сбрасывать со счетов.

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Не хотелось бы по-особому выделять завтрашний матч. Футболисты должны одинаково ответственно относиться ко всем матчам отбора, все равно готовиться ко всем поединкам. Но повторяю, что Португалия должна завтра победить.

Кого бы я выделил среди соперников? Все игроки сборной Украины находятся в надлежащей форме. Хочу выделить Ярмоленко. Готовимся к сюрпризам от Шевченко, посмотрим, кто выйдет на поле в составе хозяев.

Как встретила Украине? Мне нравится Киев, с радостью снова посещу этот город", – рассказал Сантуш на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, завтра на НСК Олимпийский сборная Украины будет принимать сборную Португалии. Матч состоится в 21:45 по киевскому времени.

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