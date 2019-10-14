Украина – Португалия: на матч отбора Евро-2020 ожидается аншлаг

Матч лидеров отборочной группы B Украина – Португалия вызвал невероятный ажиотаж среди болельщиков.

На решающем матче отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Португалии ожидается около 67 800 украинских болельщиков, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что НСК Олимпийский может принять 70 тысяч зрителей. Билеты еще доступны к продаже и их можно приобрести онлайн на сайте Ticketsbox.com. Добавим, что Украина лидирует в группе B отбора на Евро-2020 с отрывом в 5 очков от Португалии.

Напомним, что матч сборной Украины против Португалии состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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