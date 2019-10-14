Україна – Португалія: на матч відбору Євро-2020 очікується аншлаг

Матч лідерів відбіркової групи B Україна – Португалія викликав надзвичайний ажіотаж серед вболівальників.

На вирішальному матчі відбору до Євро-2020 між збірними України та Португалії очікується близько 67 800 українських уболівальників, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020

Зазначається, що НСК Олімпійський може прийняти 70 тисяч глядачів. Квитки ще доступні до продажу і їх можна придбати онлайн на сайті Ticketsbox.com. Додамо, що Україна лідирує в групі B відбору на Євро-2020 з відривом в 5 очок від Португалії.

Нагадаємо, що матч збірної України проти Португалії відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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