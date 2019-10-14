Украина – Португалия: Матвиенко процитировал Зинченко, рассказывая о страхе перед Роналду и компанией

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Португалии.

"Считаю, команда готова. Соперник очень сложный, но мы разбирали его. Надеюсь, покажем хороший футбол.

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Как сказал Зинченко, мы – фавориты, играем дома, находимся на 1-м месте турнирной таблицы. Чего нам бояться?" – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол 1.

Поединок команды Шевченко против Криштиану Роналду и компании состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Начало в 21:45. Украина является сейчас лидером группы, опережая португальцев на 5 очков. Подопечные Сантуша имеют еще игру в запасе.

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