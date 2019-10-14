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Україна – Португалія: Матвієнко процитував Зінченка, розповідаючи про страх перед Роналду і компанією

20:21 1140 Читать на русском
Україна – Португалія: Матвієнко процитував Зінченка, розповідаючи про страх перед Роналду і компанією
Микола Матвієнко та Олександр Зінченко / Фото УАФ

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти Португалії.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Вважаю, команда готова. Суперник дуже складний, але ми розбирали його. Сподіваюся, покажемо хороший футбол.

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Як сказав Зінченко, ми – фаворити, граємо вдома, перебуваємо на 1-му місці турнірної таблиці. Чого нам боятися?" – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол 1.

Двобій команди Шевченка проти Кріштіану Роналду і компанії відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Початок о 21:45. Україна є наразі фаворитом групи, випереджаючи португальців на 5 очок. Підопічні Сантуша мають ще гру в запасі.

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Теги
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