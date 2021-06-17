"Самое главное, что взяли три очка, очень важные. Провели хорошую игру. Пропустили во втором тайме нелепый гол, что дало сопернику второе дыхание. Но мы справились, довели матч до логического завершения. Хорошо все, что хорошо заканчивается. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

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Во втором тайме немного не досмотрели. Заработали пенальти, пропустили. Это футбол. Надо действовать по ситуации, думать на поле и быть готовым к любому повороту событий. Мы были готовы. Хорошо, что выиграли. Будем теперь готовиться на Австрию", – цитирует Беседина UEFA.

Судьба выхода из группы для Украинской решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.

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