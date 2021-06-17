Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко забрал одну из самых престижных индивидуальных наград на Евро-2020.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 Украина – Северная Македония (2:1).

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Вингер "сине-желтых" открыл счет в поединке, а затем и отдал результативную передачу на Яремчука. На 70-й минуте Шевченко заменил Ярмолу, выпустив на поле свежего Цыганкова.

Судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.

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