Украина – Северная Македония: УЕФА определил лучшего игрока матча
18:55 - Читати українською
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко забрал одну из самых престижных индивидуальных наград на Евро-2020.
завершено
29’ Андрей Ярмоленко
34’ Роман Яремчук
Эзган Алиоски 57’
29’ Андрей Ярмоленко
34’ Роман Яремчук
57’ Эзган Алиоски
Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 Украина – Северная Македония (2:1).
Украина – Северная Македония: дуэт Ярмоленко-Яремчук вошел в историю Евро с уникальным достижением
Вингер "сине-желтых" открыл счет в поединке, а затем и отдал результативную передачу на Яремчука. На 70-й минуте Шевченко заменил Ярмолу, выпустив на поле свежего Цыганкова.
Судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.
Украина с боями победила Северную Македонию – 2 нереализованных пенальти, исторические герои в тяжелом матче Евро-2020
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter