Україна – Литва: Миколенко повернувся до загальної групи

На вечірньому занятті національної збірної України поряд з іншими тренувався і захисник київського Динамо Віталій Миколенко.

Робочий графік середи національна збірна України завершила вечірнім тренуванням на стадіоні Сонячний, повідомляє прес-служба УАФ.

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Тактичні напрацювання, засвоєні на ранковому тренуванні, гравці відшліфовували під час динамічного півторагодинного заняття. Разом з усіма працював і Віталій Миколенко, оговтавшись після мікротравми.

Завтра "синьо-жовті" продовжать займатися на вищезгаданому стадіоні, а передматчева прес-конференція наставника команди Андрія Шевченка та одного з гравців пройде в готелі Superior Golf & Spa Resort.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК Олімпійський прийматимуть Португалію.

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