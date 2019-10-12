Украина – Литва: Instat определил лучшего игрока матча

Авторитетный ресурс Instat подытожил выступление игроков сборной Украины в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Литвы (2:0).

Самым полезным игроком матча Украина – Литва по версии InStat стал полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский, информирует Команда №1.

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Рейтинг эффективности игрока итальянской Аталанты составил 452 балла. За 90 минут, проведенных на поле, автор дубля в ворота литовцев выполнил 140 ТТД с нехваткой 11%. В активе Малиновского три удара по воротам, одна острая передача, 14 выигранных единоборств, семь удачных отборов, четыре перехвата и семь подборов. В сумме воспитанник житомирского футбола отдал 98 передач с точностью 92%. В тройку лучших игроков нашей сборной также вошли Эдуард Соболь (376) и Сергей Кривцов (332).

Напомним, именно Руслан стал героем поединка против Литвы, оформив дубль в матче. Сегодня сборная переберется из Харькова в Киев, где продолжит подготовку к поединку против сборной Португалии, которую примет уже 14 октября.

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