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Україна – Литва: Instat визначив найкращого гравця матчу

15:45 550 Читать на русском
Україна – Литва: Instat визначив найкращого гравця матчу
Руслан Маліновський / УАФ

Авторитетний ресурс Instat підсумував виступ гравців збірної України у матчі 7-го туру відбору Євро-2020 проти Литви (2:0).

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Найкориснішим гравцем матчу Україна – Литва за версією InStat став півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський, інформує Команда №1.

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Рейтинг ефективності гравця італійської Аталанти склав 452 бали. За 90 хвилин, проведених на полі, автор дубля у ворота литовців виконав 140 ТТД з браком 11%. В активі Маліновського три удари по воротах, одна гостра передача, 14 виграних єдиноборств, сім вдалих відборів, чотири перехоплення і сім підбирань. В сумі вихованець житомирського футболу віддав 98 передач з точністю 92%. У трійку кращих гравців нашої збірної також увійшли Едуард Соболь (376) і Сергій Кривцов (332).

Нагадаємо, саме Руслан став героєм поєдинку проти Литви, оформивши дубль у матчі. Сьогодні збірна перебереться з Харкова до Києва, де продовжить підготовку до поєдинку проти збірної Португалії, яку прийматиме вже 14 жовтня.

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Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Україна - Литва Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сергій Кривцов Сергій Кривцов Едуард Соболь Едуард Соболь
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