Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать спарринг с национальной командой Кипра.

Главным арбитром матча с участием команды Шевченко будет 35-летний латвиец Виталийс Спасйонниковс, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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