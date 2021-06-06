"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой – особенной форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, который дорог сердцу каждого украинца.

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Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!" и который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают хорошо выступить на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная – объединяют Украину", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.

Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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