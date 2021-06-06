Украина – Кипр: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко – о состоянии игроков, экспериментах и подготовке к Евро
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед товарищеской встречей против Кипра.
"Итоги подготовительного сбора? Вся запланированная работа прошла так, как мы хотели. Завтра будет контрольная игра, которой мы завершаем сбор. Дальше едем в Румынию и там будем готовиться непосредственно к первому матчу на Евро.
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Зависимость от лидеров в сборной Украины? Зависимость будет у любой команды от своих сильных игроков и лидеров. Это нормальный процесс. Мы стараемся делать ротацию, в товарищеских матчах мы даем возможность проявить себя другим. Мы постоянно в поисках, приглашаем молодежь. Это все делается для того, чтобы была конкуренция. Даже наши лидеры не должны себя чувствовать уверенно. Не будет конкуренции – не будет роста.
Разница в волнении перед Евро у Шевченко-игрока и Шевченко-тренера? У футболистов и тренера одинаковое волнение. Есть ответственность, прежде всего, перед украинскими болельщиками. Когда я был игроком, она всегда была у меня. Сейчас – тем более. Команда делает все для того, чтобы удачно выступить. Ребята хорошо тренировались, эксцессов никаких не было. Главное посмотреть назад после всей проделанной работы и ехать со спокойной душой на чемпионат Европы. Думаю, что мы сделали все возможное при подготовке. Нужно готовиться к официальным матчам и играть.
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Изучение соперников? К каждому матчу мы готовимся по-своему. Во время сбора рассматривали различные системы, работа над общей структурой. В основном это было посвящено нашей игре и нашим действиям на футбольном поле. Плюс у нас есть товарищеские матчи, к которым мы тоже подходим серьезно. Изучаем соперника, делаем разбор.
Я думаю, особенность этой команды – то, что она к каждому матчу готовится отдельно. Мы разбираем, смотрим, как нам лучше играть, какие действия делать. Все, что мы делаем – повседневная жизненная рутина, которой мы придерживаемся. Точно так же будем готовиться на чемпионате Европы. Будем делать то же, что и всегда.
Новая форма сборной Украины? Мне понравилось то, что я увидел. Но не мне в ней играть, а ребятам. Поэтому их мнение нужно узнать. Завтра будет экспериментальный состав. Мы стараемся делать ротацию, давать время тем, кто меньше сыграл. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Посмотрим на их состояние. Если они будут готовы, то дадим сыграть и им. Даже если это последний матч перед выездом, он не является супертестом, где мы должны проверить всех. Наша задача – подготовить максимум людей к чемпионату Европы.
Станет ли узнаваемый стиль проблемой на Евро? Это даже хорошо. Если не было сюрпризом, наверное, соперники ждали, как мы будем играть. За последние пять лет у нас появился определенный стиль, структура. Не вижу проблемы. Мне даже импонирует, что у нас есть определенный рисунок, который выделяет нас среди других команд.
Тренировка стандартов? Уделяем им не так много времени. По нашим планам сосредоточимся на стандартах больше уже в Румынии. Эти две недели мы больше уделяли времени интенсивной физической тренировкой, тактике игры в обороне. Для тренера никогда не хватает времени. Невозможно все вместить и распределить – чем-то надо жертвовать. Стандартные положения будем тщательно разбирать и готовиться уже в Румынии. Я считаю, это один из важных компонентов в футболе.
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Я уже говорил, что у Соболя была проблема. Сейчас с ним все в порядке, он тренируется. Я принял решение оставить в расположении сборной игроков, которые не попали в заявку. Они тренируются с нами, являются кандидатами в команду, в любой момент при непредвиденной ситуации войдут в нее. Кроме травм, еще и COVID-19. Мы видим, что у команд кроме повреждений еще случаются ситуации с вирусом. Мы обязаны быть аккуратными в таких условиях.
У Цыганкова все в порядке, как и у Соболя. Все сегодня работают. Часть ребят будут заниматься индивидуально, так как не все смогут принять участие в совместной тренировке", – сказал Шевченко на официальной пресс-конференции.
Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спарринг для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.
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