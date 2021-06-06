"Итоги подготовительного сбора? Вся запланированная работа прошла так, как мы хотели. Завтра будет контрольная игра, которой мы завершаем сбор. Дальше едем в Румынию и там будем готовиться непосредственно к первому матчу на Евро.

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Зависимость от лидеров в сборной Украины? Зависимость будет у любой команды от своих сильных игроков и лидеров. Это нормальный процесс. Мы стараемся делать ротацию, в товарищеских матчах мы даем возможность проявить себя другим. Мы постоянно в поисках, приглашаем молодежь. Это все делается для того, чтобы была конкуренция. Даже наши лидеры не должны себя чувствовать уверенно. Не будет конкуренции – не будет роста.

Разница в волнении перед Евро у Шевченко-игрока и Шевченко-тренера? У футболистов и тренера одинаковое волнение. Есть ответственность, прежде всего, перед украинскими болельщиками. Когда я был игроком, она всегда была у меня. Сейчас – тем более. Команда делает все для того, чтобы удачно выступить. Ребята хорошо тренировались, эксцессов никаких не было. Главное посмотреть назад после всей проделанной работы и ехать со спокойной душой на чемпионат Европы. Думаю, что мы сделали все возможное при подготовке. Нужно готовиться к официальным матчам и играть.

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Изучение соперников? К каждому матчу мы готовимся по-своему. Во время сбора рассматривали различные системы, работа над общей структурой. В основном это было посвящено нашей игре и нашим действиям на футбольном поле. Плюс у нас есть товарищеские матчи, к которым мы тоже подходим серьезно. Изучаем соперника, делаем разбор.

Я думаю, особенность этой команды – то, что она к каждому матчу готовится отдельно. Мы разбираем, смотрим, как нам лучше играть, какие действия делать. Все, что мы делаем – повседневная жизненная рутина, которой мы придерживаемся. Точно так же будем готовиться на чемпионате Европы. Будем делать то же, что и всегда.

Новая форма сборной Украины? Мне понравилось то, что я увидел. Но не мне в ней играть, а ребятам. Поэтому их мнение нужно узнать. Завтра будет экспериментальный состав. Мы стараемся делать ротацию, давать время тем, кто меньше сыграл. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Посмотрим на их состояние. Если они будут готовы, то дадим сыграть и им. Даже если это последний матч перед выездом, он не является супертестом, где мы должны проверить всех. Наша задача – подготовить максимум людей к чемпионату Европы.

Станет ли узнаваемый стиль проблемой на Евро? Это даже хорошо. Если не было сюрпризом, наверное, соперники ждали, как мы будем играть. За последние пять лет у нас появился определенный стиль, структура. Не вижу проблемы. Мне даже импонирует, что у нас есть определенный рисунок, который выделяет нас среди других команд.

Тренировка стандартов? Уделяем им не так много времени. По нашим планам сосредоточимся на стандартах больше уже в Румынии. Эти две недели мы больше уделяли времени интенсивной физической тренировкой, тактике игры в обороне. Для тренера никогда не хватает времени. Невозможно все вместить и распределить – чем-то надо жертвовать. Стандартные положения будем тщательно разбирать и готовиться уже в Румынии. Я считаю, это один из важных компонентов в футболе.

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Я уже говорил, что у Соболя была проблема. Сейчас с ним все в порядке, он тренируется. Я принял решение оставить в расположении сборной игроков, которые не попали в заявку. Они тренируются с нами, являются кандидатами в команду, в любой момент при непредвиденной ситуации войдут в нее. Кроме травм, еще и COVID-19. Мы видим, что у команд кроме повреждений еще случаются ситуации с вирусом. Мы обязаны быть аккуратными в таких условиях.

У Цыганкова все в порядке, как и у Соболя. Все сегодня работают. Часть ребят будут заниматься индивидуально, так как не все смогут принять участие в совместной тренировке", – сказал Шевченко на официальной пресс-конференции.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спарринг для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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