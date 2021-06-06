Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв сделал откровенное заявление по поводу экипировки Украины, в которой она будет играть на чемпионате Европы.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некой политической позиции, которая отличается от позиции нашей страны. Конфликт заложен, используя форму.

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Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.

УЕФА должен отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", – цитирует Свищёва Чемпионат.

Напомним, сегодня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на которой есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020.

Сам чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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