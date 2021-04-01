Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния украинской и казахской команд в поединке квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Самым полезным игроком поединка Украина – Казахстан по оценкам InStat стал полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский, сообщает издание Zbirna.com.

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Рейтинг эффективности его игры составил 362 балла. В активе хавбека Аталанты за 90 минут было 117 ТТД с браком 12%, восемь удачных обводок, шесть ключевых передач и восемь ударов по воротам.

В тройку лучших игроков матча вошли также Сергей Кривцов (331) и Александр Зинченко (316).

Напомним, сборная Украины не удержала победу над казахами и расписала уже третью подряд ничью. Как следствие, в группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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