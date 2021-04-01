Статистический портал Whoscored оценил игру сборной Украины против Казахстана в матче 3-го тура отбора к ЧМ-2022 и выделил самого полезного игрока поединка.

Александр Зинченко стал лучшим игроком в матче с казахами, получив оценку 8,17 по версии Whoscored.

Украина – Казахстан – 1:1 – видео голов и обзор матча

24-летний украинец за 90 минут отметился ассистом, нанес 4 удара по воротам, 124 раза коснулся мяча, отдал 94 точные передачи (95%), в том числе 6 ключевых, и сделал 3 удачные обводки. Ближайшими преследователями Александра стали Руслан Малиновский (8 баллов) и Роман Яремчук (7,6 баллов). Худшим в составе "сине-желтых" оказался дебютант Анатолий Трубин (6,0 баллов).

Лучшим в составе гостей стал голкипер Стас Покатилов (7,8 балла) – на его счету 9 сейвов.

Напомним, в матче с Казахстаном подопечные Шевченко не смогли удержать победу и записали в свой актив уже третью подряд ничью. Как следствие, в группе D "сине-желтые" занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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