Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння української та казахської команд у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Найкориснішим гравцем поєдинку Україна – Казахстан за оцінками InStat став півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський, повідомляє видання Zbirna.com.

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Рейтинг ефективності його гри склав 362 бали. В активі хавбека Аталанти за 90 хвилин було 117 ТТД з браком 12%, вісім вдалих обведень, шість ключових передач і вісім ударів по воротах.

До трійки найкращих гравців матчу увійшли також Сергій Кривцов (331) та Олександр Зінченко (316).

Нагадаємо, збірна України не втримала перемогу над казахами і розписала вже третю поспіль нічию. Як наслідок, у групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.

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