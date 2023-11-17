Роберто Моралес, который сейчас воюет в рядах ВСУ, снова вернется к любимому делу.

Поединок между сборными Украины и Италии будут комментировать Роберто Моралес и Виталий Кравченко на MEGOGO.

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Также игру можно будет посмотреть на местных телеканалах "Суспільного". Ведущими предматчевой студии будут Александра Кучеренко и Артем Панченко, а гостями студии – комик Константин Трембовецкий и актер Олег Маслюк.

К слову, украинский славень перед началом встречи исполнит оперный певец Сергей Иванчук, который выжил после 5 пулевых ранений.

Напомним, дуэль между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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