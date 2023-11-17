Роберто Моралес, який нині воює в лавах ЗСУ, знову повернеться до улюбленої справи.

Поєдинок між збірними України на Італії коментуватимуть Роберто Моралес та Віталій Кравченко на MEGOGO.

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Також гру можна буде подивитися на місцевих телеканалах "Суспільного". Ведучими передматчевої студії будуть Олександра Кучеренко та Артем Панченко, а гостями студії – комік Костянтин Трембовецький та актор Олег Маслюк.

До слова, український славень перед початком зустрічі виконає оперний співак Сергій Іванчук, який вижив після 5 кульових поранень.

Нагадаємо, дуель між Україною та Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада, в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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