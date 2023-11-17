Україна – Італія: стало відомо, хто коментуватиме вирішальний матч за вихід на Євро-2024
Роберто Моралес, який нині воює в лавах ЗСУ, знову повернеться до улюбленої справи.
Поєдинок між збірними України на Італії коментуватимуть Роберто Моралес та Віталій Кравченко на MEGOGO.
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Також гру можна буде подивитися на місцевих телеканалах "Суспільного". Ведучими передматчевої студії будуть Олександра Кучеренко та Артем Панченко, а гостями студії – комік Костянтин Трембовецький та актор Олег Маслюк.
До слова, український славень перед початком зустрічі виконає оперний співак Сергій Іванчук, який вижив після 5 кульових поранень.
Нагадаємо, дуель між Україною та Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада, в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
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