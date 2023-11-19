Летом опытный форвард покинул Сампдорию, вылетевшую из Серии А. Почти полгода Фабио Квальярелла находился в статусе свободного агента, после чего решил повесить бутсы на гвоздь.

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"Я вынужден завершить с футболом. Да, я свободный агент, но мое физическое состояние уже не позволяет вернуться на поле. Теперь буду иметь достаточно времени, чтобы понять, чем заниматься дальше", – цитирует Квальяреллу Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

В течение карьеры 40-летний нападающий поиграл за ряд клубов, самыми известными из которых являются Наполи, Торино, Ювентус, Удинезе и Сампдория. За сборную Италии Квальярелла провел 29 матчей, забил 8 голов. В общей сложности на профессиональном уровне Фабио сыграл 717 матчей, забил 238 голов и выиграл 6 трофеев, среди которых – три Скудетто.

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