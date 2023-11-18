Подопечные Сергея Реброва сыграют против Италии в понедельник, 20 ноября. Сборная Украины уже сегодня отправится в Леверкузен, где состоится матч.

Национальная сборная Украины продолжает активно готовиться к решающему матчу отбора на Евро-2024 против Италии. Подопечные Сергея Реброва провели очередную тренировку в Гданьске.

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Во время тренировочной сессии выпал снег, что улучшило настроение игрокам сборной. Футболисты играли в крестики-нолики на газоне: команды соревновались между собой на скорость мышления, чтобы сложить победную диагональ из тренировочных манежек.

После этого игроки выполняли конкретные задания в формате серий. Как и в предыдущие дни, большая часть тренировки была посвящена наигровке тактической схемы игры на матч с итальянцами, сообщает УАФ.

Уже сегодня, 18 ноября, "сине-желтые" выедут на местный аэродром, откуда возьмут курс на Леверкузен.

Напомним, Украина и Италия имеют одинаковое количество очков – по 13. Но именно итальянцы занимают второе место, ведь выиграли у "сине-желтых" очный матч в Милане. Соответственно, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, команду Сергея Реброва устроит только победа. Первое место в группе С досрочно забронировала сборная Англии.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Старт встречи запланирован на 21:45.

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