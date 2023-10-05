Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом про вирішальний поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи між Україною та Італією.

Україна проведе домашній поєдинок з Італією на Бай-Арені в Леверкузені, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Стадіон вміщує 30 тисяч вболівальників. Раніше Україна проводила свої домашні поєдинки відбору до Євро-2024 в Польщі, Словаччині та Чехії, таким чином ставши "народною збірною Європи".

Зустріч з італійцями 20 листопада цілком може виявитися доленосною. Зараз Україна, Північна Македонія та "Скуадра Адзурра" мають по 7 очок, претендуючи на омріяне друге місце слідом за Англією.

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