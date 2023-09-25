Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, которые будут вызваны на октябрьские матчи национальной команды в рамках отбора на Евро-2024.

В расположение сборной Украины получили вызов 25 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Еще трое исполнителей вошли в резервный список. Вернулся в заявку представитель Серии А – Руслан Малиновский, который пропустил сентябрьский цикл команды.

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Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Денис Попов, Александр Караваев (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Сергей Кривцов (Интер Майами), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – СК Днепр-1), Александр Тымчик (Динамо).

Напомним, национальная команда начнет свой сбор 7 октября в Праге. 14 октября "сине-желтые" будут принимать Северную Македонию, а 17 октября в гостях сыграют с Мальтой.

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