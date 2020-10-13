"Квота билетов на матч Украина – Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК Олимпийский. Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

Украина – Испания: на поединок Лиги наций продано более 10 тысяч билетов

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне" и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций. Тем самым, минимизировав риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе.

Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указаны при покупке билетов. Если вы не получали так сообщение – ждем вас на НСК Олимпийский", – сообщает УАФ на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поединок между сборными Украины и Испании состоится уже через считанные часы, в 21:45.

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