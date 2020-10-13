"Квота квитків на матч Україна – Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК Олімпійський. Відповідне рішення було ухвалено за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Україна – Іспанія: на поєдинок Ліги націй продано понад 10 тисяч квитків

Під час засідання члени комісії розглянули поточну ситуацію, в тому числі проаналізували динаміку захворювань на COVID-19, та взяли до уваги той факт, що Київ з 12 жовтня перебуває у "помаранчевій зоні" і прийшли до висновку, що доцільно зменшити квоту продажу квитків на поєдинок Ліги націй. Тим самим, мінімізувавши ризики, пов’язані з епідеміологічною ситуацією у місті.

Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість. Уболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон та електронну пошту, які були вказані під час купівлі квитків. Якщо ви не отримували так повідомлення – чекаємо вас на НСК Олімпійський", – повідомляє УАФ на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Іспанії відбудеться вже за лічені години, о 21:45.

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