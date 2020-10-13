Уже через считанные часы на НСК Олимпийский подопечные Андрея Шевченко в матче с Испанией попытаются реабилитироваться за разгромное поражение во втором туре Лиги наций от пиренейцев (4:0). Кроме родного стадиона "сине-желтым" должен помочь и "двенадцатый игрок".

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В частности, на поединок было реализовано около 11 тысяч билетов, сообщает канал "Футбол 1/2/3". Ранее УЕФА допустил присутствие болельщиков на международных играх в количестве 30% от вместимости стадиона.

К слову, этот матч может стать последним в этом году, на котором будут присутствовать болельщики – кабинет министров Украины сегодня продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года. Согласно решению правительства все внутренние спортивные соревнования разрешены без присутствия зрителей. Однако, для международных матчей могут быть исключения – решение о допуске зрителей на еврокубковые матчи и поединки сборных будет определять специальная комиссия Министерства здравоохранения.

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