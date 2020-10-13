Перед началом поединка Лиги наций между Украиной и Испанией Гимн нашей страны будет исполнен вживую.

Пианист-виртуоз Евгений Хмара впервые исполнит вживую Гимн Украины на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что музыкант – лауреат многочисленных международных конкурсов, а также обладатель премии "Человек года".

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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