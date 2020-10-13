Україна – Іспанія: популярний музикант наживо виконає державний Гімн
12:44 - Читать на русском
Перед початком поєдинку Ліги націй між Україною та Іспанією Гімн нашої країни буде виконано наживо
Піаніст-віртуоз Євген Хмара вперше виконає наживо Гімн України на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Зазначається, що музикант – лауреат численних міжнародних конкурсів, а також володар премії "Людина року".
Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.
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