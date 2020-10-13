Перед початком поєдинку Ліги націй між Україною та Іспанією Гімн нашої країни буде виконано наживо

Піаніст-віртуоз Євген Хмара вперше виконає наживо Гімн України на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Іспанія: Шевченко оголосив заявку на матч Ліги націй

Зазначається, що музикант – лауреат численних міжнародних конкурсів, а також володар премії "Людина року".

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

"Це катастрофа, доля змусила заплатити": Тассотті про скандал з Іспанією, жахливий вирок збірній України та Шевченка