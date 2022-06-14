Украина в рамках 4-го тура Лиги наций 2022/23 принимает сборную Ирландии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 4-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Ирландии начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на телеканале "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), а также "Футбол 1" и OLL.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Александр Петраков по сравнению с предыдущим матчем против Армении произвел 4 замены, в том числе в воротах выпустил Дмитрия Потрошителя, для которого это первая официальная встреча за главную команду страны. Также выделить следует выход Николая Шапаренко на позиции левого вингера.

Стартовые составы:

Украина: Ризнык – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко (к), Довбик.

Запасные: Лунин, Бондарь, Качараба, Попов, Игнатенко, Сикан, Мудрик, Цыганков, Сирота, Соболь, Зубков.

Ирландия: Келлехер – Макклин (к), Ленихен, О'Ши, Коллинс – Моламби, Каллен, Браун – Найт, Перротт, Хоган.

Запасные: О'Лири, Траверс, Кристи, Стивенс, Робинсон, Хурихейн, Кин, Кендрик, Мэннинг, Огбене, Хэмилтон, Эбоселе.

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