Главный тренер сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в матче с немцами.

Андрей Шевченко внес в официальную заявку на поединок против Германии 23 игрока.

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Отметим, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру не попали Роман Безус и Валерий Бондарь, сообщает официальный сайт УАФ.

Полный список сборной выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков.

Нападающий: 9. Роман Яремчук.

Напомним, поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в 21:45.

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