"К нам не добавилось то количество игроков из Шахтера, на которое мы рассчитывали. Добавилось меньше. У нас сложнейший матч с Германией, мы будем готовиться. Для нас важно сыграть психологически устойчиво, физически, мы должны отдать много сил. Это сыграет большую роль.

Шевченко довызвал в сборную Украины еще одного голкипера

У меня нет возможности делать глобальную ротацию, есть обойма футболистов. Я дал отдохнуть игрокам на отдельных позициях. Сидорчук провел очень много матчей, Караваев тоже – они однозначно завтра будут выходить на поле. По остальным – посмотрим, кто в каком состоянии находится. Будем решать после предыгровой тренировки", – поделился Шевченко в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что Украина уже сегодня, 10 октября, принимать Германию на НСК Олимпийский в рамках Лиги наций, начало матча в 21:45.

Украина – Германия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко