"До нас не додалась та кількість гравців із Шахтаря, на яку ми розраховували. Додалося менше. У нас дуже складний матч з Німеччиною, ми будемо готуватися. Для нас важливо зіграти психологічно стійко, фізично, ми повинні віддати багато сил. Це відіграє велику роль.

Шевченко довикликав у збірну України ще одного голкіпера

У мене немає можливості робити глобальну ротацію, є обойма футболістів. Я дав відпочити гравцям на окремих позиціях. Сидорчук провів дуже багато матчів, Караваєв теж – вони однозначно завтра будуть виходити на поле. Щодо інших – подивимося, хто в якому стані перебуває. Будемо вирішувати після передматчевого тренування", – поділився Шевченко у ефірі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Україна вже сьогодні, 10 жовтня, прийматиме Німеччину на НСК Олімпійський у рамках Ліги націй, початок матчу о 21:45.

Україна – Німеччина: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка